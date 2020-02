08.02.2020 h 09:29 commenti

Musi da casting: il mondo della pubblicità cerca cani e gatti

Un centinaio di animali questa mattina hanno posato davanti agli obiettivi dei fotografi esibendosi in varie performance. Per loro una parte negli spot nel mondo del cinema e in quello della moda

Oltre cento tra cani gatti e conigli hanno partecipato al casting per aspiranti star televisive promosso, oggi 7 febbraio, da Animal Spot Milano.Un set fotografico allestito all’interno dell’ex chiesino di San Giovanni ha accolto cani di ogni taglia e razza, abituati a farsi fotografare oppure alla loro prima esperienza di provino. Tutti rigorosamente accompagnati dai loro padroni. Tra gli aspiranti divi anche un coniglio dal pelo lungo. “Tutti quello che lo vedono – ha spiegato la sua proprietaria – dicono che è un attore nato e così ho voluto metterlo alla prova”Per altri è stata un’occasione per far divertire il proprio animale, ma anche per provare l’emozione di una foto postata ufficialmente su Istagram.E così, dopo un po’ di attesa ai raggi tiepidi raggi del sole di questa mattina si accede al casting. La prima prova è quella di rispondere ai comandi impartiti, qualcuno ci riesce e addirittura si alza sulle zampe posteriori girandosi a favore di macchina, altri restano fermi e sperduti. Ma nella grande famiglia della tv, del cinema, della pubblicità e della moda c’è spazio per tutti.Vogliamo dare la possibilità – spiega Giulia Pasquinetti titolare dell’agenzia- di fare un vero e proprio casting per poi essere selezionati per eventi culturali, video, pubblicità e per partecipare come comparse o protagonisti ai film. Tutto nel rispetto degli animali che , insieme ai loro padroni, devono anche divertirsi”.