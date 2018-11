02.11.2018 h 14:16 commenti

Il Museo della Deportazione e della Resistenza "sfratta" la presentazione del libro su Fiorenzo Magni

A pesare la vicinanza al fascismo del grande campione di ciclismo. L'autore del volume, il professor Walter Bernardi, parla di censura e accusa il museo di voler calare il "silenzio assoluto" su Magni

Il museo della Deportazione e della Resistenza di Figline di Prato ha rifiutato di tenere nella sua sede la presentazione di un libro sul grande campione di ciclismo Fiorenzo Magni (1920-2012), il 'Leone delle Fiandre', il 'terzo uomo' fra Coppi e Bartali, scritto dal professor Walter Bernardi, il quale parla di "censura" e accusa il museo di voler calare il "silenzio assoluto" su Magni, che nel secondo conflitto mondiale mantenne simpatie per il fascismo.La polemica emerge oggi dal quotidiano La Nazione e segue quella molto aspra sulla mancata intitolazione di una pista ciclabile al campione pratese (LEGGI) In un primo momento il cda del museo, in una seduta che aveva qualche assente, aveva dato l'approvazione ad ospitare l'incontro dedicato al volume 'Il caso Fiorenzo Magni. L'uomo e il campione dell'Italia divisa'. Ma poi, riunendosi di nuovo in seduta plenaria, il consiglio del museo ha cambiato idea negando la presentazione del libro. L'iniziativa doveva rientrare tra gli eventi di una rassegna culturale di Prato in più sedi. Secondo Bernardi è stata annullata dal museo "per ragioni, come dire, politiche per evitare polemiche, strumentalizzazioni, ma è un libro di storia, scritto da un professore universitario senza nessun filtro ideologico o politico, su documenti di archivio mai studiati prima".Tra i documenti anche quelli sulla battaglia di Valibona, lo scontro fra gruppi partigiani e bande fasciste e successivi fatti di sangue, per cui Magni nel Dopoguerra venne processato con l'accusa di avervi partecipato. Poi Magni venne assolto, anche grazie alla testimonianza dell'ex ct della Nazionale Alfredo Martini, che era stato partigiano, e che al processo lo difese e lo scagionò da accuse sanguinose. "A Prato e Vaiano, in sedi istituzionali, si dice che di Magni non si doveva parlare - sostiene ancora Bernardi - A me sa molto di censura".Non mancano le critiche alla scelta del Museo della Deportazione e della Resistenza di chiudere le porte alla presentazione del libro dedicato a Fiorenzo Magni. “Un ulteriore schiaffo di questa amministrazione comunale e del Cda del museo di Figline al Leone delle Fiandre dopo aver negato che gli venisse intitolata una delle piste ciclabili cittadine”, il commento del consigliere comunale di Prato libera e sicura Aldo Milone che addossa la responsabilità sull'Anpi che “continua a condizionare le scelte del Comune”. “Dopo 70 anni – aggiunge – l'Anpi e questa sinistra continuano a conservare rancore nei confronti del fantasma di un ex campionissimo. La presentazione del libro poteva rappresentare un gesto di distensione nei confronti della famiglia di Magni, invece si preferisce alimentare l'odio anziché l'amore”. Interviene anche La Città per noi con un comunicato a firma del coordinatore Silvano Agostinelli. “Da figlio di un deportato, posso affermare – scrive – che la decisione del cda del museo di Figline è un errore. E' sbagliato, anacronistico rifiutare oggi, nel 2018, un dialogo con la storia. E' un errore grossolano continuare a sentirsi possessori unici della verità quando sappiamo che gioie e dolori ci sono stati da entrambe le parti. Era la guerra. Fiorenzo Magni è stato un grande campione, un ciclista che ha dato lustro ai nostri luoghi e alla nostra patria, per questo va ricordato”.