Museo di Palazzo Pretorio, Castello dell'Imperatore e Cassero in sette lingue per ampliare la platea dei visitatori

Nuovi depliant per i tre luoghi di attrazione turistica con informazioni in inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, cinese e, ovviamente italiano. L'assessore alla Cultura del Comune di Prato: "Puntiamo a eliminare qualsiasi barriera"

Il museo di Palazzo Pretorio dà nuovo impulso alle sue strategie di comunicazione, per puntare ad un pubblico sempre più ampio e per rendere l’esperienza dei visitatori ancora più articolata, integrata ed aperta a tutti.

A questo scopo, sono stati stampati nuovi dépliant in sette lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo e cinese, con tutte le informazioni più importanti per i visitatori, dalla storia del museo fino ai cenni generali sulle opere della collezione permanente; consultabili anche le planimetrie dei vari piani, le informazioni sugli orari e le indicazioni topografiche per raggiungere il museo, l’elenco dei servizi disponibili, le indicazioni per scaricare l’app di Palazzo Pretorio e quelle per favorire l’accessibilità dei portatori di handicap motorio.

In parallelo, sono stati realizzati ex novo nuovi dépliant, sempre in sette lingue, anche per quanto riguarda il Castello dell’Imperatore e il Cassero medievale, per incrementare l’attrattività di questo patrimonio cittadino e per creare un percorso turistico sempre più integrato.

L’ottimizzazione delle sinergie di comunicazione prevede anche l’avvio dei lavori di rinnovamento della piattaforma web del museo di Palazzo Pretorio, e un ulteriore impulso verso l’integrazione di tutti gli strumenti digitali connessi, dai social network fino all’App e alla newsletter.

«Sempre di più un museo di tutti, per tutti - commenta l'assessore alla Cultura del Comune di Prato, Simone Mangani - questo l'obiettivo: eliminare le barriere di ogni tipo, fisiche, sensoriali, linguistiche».​



