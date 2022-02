22.02.2022 h 17:13 commenti

Museo del tessuto, due bandi per imprese e start up ecosostenibili

Uno finalizzato ad un training specialistico per aumentare la competenza finanziaria delle imprese e migliorare le conoscenze per l'accesso e la raccolta di finanziamenti e fondi, l'altro per la mobilità transnazionale

Ad un anno esatto dal debutto della prima parte del percorso di attività a supporto di giovani imprenditori nel settore del tessile e della moda, il Museo del Tessuto di Prato conferma e rafforza il proprio impegno attraverso il lancio di due nuovi bandi per l'offerta di formazione e opportunità di mercato rivolti a imprese e start up sostenibili e circolari.

Pensato nell'ambito del Progetto Europeo STAND Up!, finanziato attraverso il Programma ENI CBC Med, il percorso viene implementato contemporaneamente nei cinque territori partner del progetto (Italia, Spagna, Egitto, Libano e Tunisia) e punta a sollecitare in Toscana e nelle altre regioni italiane coinvolte nel Programma ENI CBC Med (Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia), lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali che possano contribuire ad un modello innovativo, ecologicamente e socialmente responsabile.

La prima delle nuove opportunità messe a disposizione a partire dal mese di febbraio 2022 è Access To Finance (scadenza 21 marzo) un bando finalizzato ad un training specialistico per aumentare la competenza finanziaria delle imprese e migliorare le conoscenze per l'accesso e la raccolta di finanziamenti e fondi utili allo sviluppo delle attività, con la possibilità di attrarre investitori locali, nazionali e di livello europeo.

Il Museo del Tessuto selezionerà 10 giovani eco innovatori e imprenditori indipendenti con almeno un prodotto o servizio in fase iniziale o di sviluppo nei settori della moda e del tessile, che prenderanno parte ad un calendario di 10 sessioni teoriche in modalità workshop di gruppo e coaching individuali e a 2 pitch tecnici organizzati per fornire un feedback sugli investimenti pianificati e per ricevere visibilità locale e nazionale con potenziali investitori.

Condotte da trainers professionisti di alto profilo, le sessioni teoriche permetteranno agli imprenditori selezionati di acquisire le competenze commerciali e tecniche necessarie per sviluppare i modelli finanziari delle proprie imprese, cogliendo le opportunità di finanziamento disponibili, mentre il doppio appuntamento di eventi darà la possibilità di presentare le proprie idee imprenditoriali a potenziali investitori ed esperti individuati in base alle caratteristiche dei progetti/imprese partecipanti.

Con il lancio del secondo bando Soft Landing Vouchers (scadenza 31 marzo) il Museo promuove un sistema di sovvenzioni per la mobilità transnazionale che punta a fornire a giovani imprese eco sostenibili e circolari, la possibilità di accedere a mercati dell'area mediterranea ed esplorare nuove opportunità commerciali e di partnership.

Attraverso la selezione di 4 imprese presenti sul mercato in fase iniziale o di sviluppo (start up), saranno destinati quattro voucher del valore di circa 4.000 euro ciascuno che serviranno ad implementare le azioni e le opportunità necessarie per l'accesso al territorio individuato dalla start up in fase di partecipazione al bando.

Le imprese selezionate saranno abbinate ad una Hosting Organization attiva sul territorio indicato, incaricata di coordinare le attività ed i servizi in loco così come assistere gli imprenditori nel promuovere lo scambio con esperti e professionisti nel business di riferimento, stabilire una presenza commerciale locale suggerendo le eventuali opportunità di partnership e facilitando la partecipazione ad eventi e fiere di settore.