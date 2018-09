21.09.2018 h 21:42 commenti

Museo del Tessuto, crescono le entrate grazie a biglietti e bookshop. Presentato il bilancio

Nel 2018 gli incassi della biglietteria hanno sfiorato i 181 mila euro, bene anche i finanziamenti per progetti europei. Il Comune aggiunge al bilancio ulteriori 100 mila euro

a.a.

Crescono i ricavi derivati dai biglietti del Museo del Tessuto e quelli del bookshop con una diminuzione delle rimanenze di magazzino, ancora pesanti, invece le spese per il riscaldamento e le utenze, raddoppiano i contributi delle sponsorizzazioni e la capacità di intercettare finanziamenti europei, flessione di 13 mila euro per l'affitto della caffetteria che, dai circa 28 mila euro del 2015, è passata ai 15 mila del 2018.In commissione 5 (politiche sociali e cultura) è stato presentato il bilancio del Museo del Tessuto che indica, nonostante la mancanza di sostegno economico da parte della Provincia e della Camera di Commercio, una situazione comunque positiva. Il Comune per il 2018 ha contribuito alla gestione del Museo con 169 mila euro a cui neha aggiunti altri 100 mila. "Una scelta – ha spiegato il presidente della Commissione– che sottolinea i buoni risultati ottenuti dal tandem Marini- Guarini, presidente e direttore del Museo, che nonostante i tempi di crisi hanno ottenuto buoni risultati, non solo dal punto di vista espostivo".E 'già in programma una nuova mostra in collaborazione con il Comune, mentre quelle organizzate negli ultimi dodici mesi hanno incontrato l'interesse del pubblico e lo dimostrano l'incasso dei biglietti che si aggira a oltre 181mila, (nel 2015 il tetto raggiunto era di quasi 144 mila). Bene anche gli incassi del bookshop passati da 144 mila con rimanenze per 59mila euro (2015) a 181mila con rimanenze per oltre 56mila euro. L'attività commerciale contribuisce per il 25% ali ricavi totali. Volano le entrate da sponsorizzazioni che in tre anni sono quasi raddoppiate da 19 mila a 43 mila.