10.01.2023 h 14:09 commenti

Musei in scena, visite guidate con l'animazione teatrale

La rete dei Musei ha vinto un bando regionale con un progetto pensato per sostenere un nuovo tipo di approccio verso gli otto musei ce la compongono. Primo appuntamento domenica 15 gennaio

Teatro e visita museale si fondono per creare emozioni e partecipazione. La Rete Musei di Prato (Scienze Planetarie,Centro di Scienze naturali, Deportazione, Casa della memoria Leonetto Tintori, Badia di Vaiano, Mumat, museo archeologico di Artimino, Museo Ardengo Soffici) in collaborazione con il teatro Metropolare propone otto appuntamenti nell' ambito delal rassegna Musei in scena con il finanziamento della Regione Toscana tramite un bando vinto dalla rete, capofila la Fondazione Parsec, per 24mila euro. Raccontare, ricordare e partecipare è il filo conduttore di tutti gli appuntamenti dedicato a grandi e piccini. "Un lavoro di squadra - ha ricordato Serafina Carpino del museo di scienze planetarie - che prevede un nuovo approccio all' attività museale attraverso il teatro. Una performance che verrà adattata a ciascun museo ma che ha il fine di avvicinare sempre di più il pubblico al museo". Intanto con la ripresa delle gite scolastiche nelle strutture della Rete Museale le prenotazioni per le visite sono tornate a livelli pre covid, anche grazie a una parte dei finanziamenti del bando che sono stati utilizzati per organizzare un servizio di trasporto che ha accompagnato al museo 44 classi.

"Questo è un lavoro di squadra - ha spiegato Sergio La Porta della casa della Memoria Leonetto Tintori - che ci ha permesso di presentare una proposta dove però viene rispettata l'identità di ciascuno"!

Il primo appuntamento è per il 15 gennaio al museo Archeologico di Artimino con un evento completamente gratuito "La nostra visita è una sorta di porta emozionale - ha sottolineato l'assessore alla cultura del comune di Carmignano Cristina Monni - che si compone di una parte di racconto, ma anche appunto di una basata sulle emozioni anche attraverso la musica".

Gli altri appuntamenti sempre alle 15,30, per tutti è necessaria la prenotazione sono il 29 gennaio al Museo Archeologico Ardengo Soffici, il 5 febbraio al Museo della Deportazione e Resistenza, il 12 febbraio al Museo di Scienze Planetarie, il 19 febbraio al MuMat. Si riprende con la bella stagione per sfruttare anche gli spazi esterni il 14 maggio alla casa Museo Leonetto Tintori, il 21 maggio al Centro di scienze Naturali e poi la Badia di Vaiano.

Musei in scena è la terza tappa della collaborazione fra gli 8 musei: "Ti porto al museo" percorsi multimediali con QR code e il nuovo sito della rete dove è possibile anche prenotare le visite.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus