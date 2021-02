05.02.2021 h 17:56 commenti

Musei cittadini, l'ingresso gratuito prorogato fino al 15 febbraio

Dal Tessuto a Palazzo Pretorio, dal Pecci ai Diocesani c'è ancora tutta la prossima settimana per poter effettuare la visita senza dover pagare il biglietto

Per venire incontro alle numerose richieste Museo del Tessuto, Museo di Palazzo Pretorio, Musei Diocesani e il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato (salvo la mostra temporanea Protext! ) hanno deciso di prorogare fino al 15 febbraio la gratuità dell'ingresso e di prolungare gli orari di apertura. Restano chiusi nei weekend, come da dpcm anti Covid.

Proseguono anche le iniziative da seguire sul web. Si comincia domani domenica 7 febbraio alle 17 con il concerto al Museo di Palazzo Pretorio "Villanelle, balletti et altre musiche di varia sorte" eseguito dall'Ensemble e organizzato in collaborazione con Mesotonica, che potrà essere ascoltato sul canale Youtube del Museo.

Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, aperto da lunedì a venerdì orario 12-20; ingresso gratuito salvo la mostra temporanea "Protext!".

Museo del Tessuto, aperto da martedì a venerdì orario 10-19; ingresso gratuito.

Museo di Palazzo Pretorio, aperto lunedì mercoledì giovedi orario 10.30-18.30, martedì 14.30-18.30, venerdì 10.30-19.30; ingresso gratuito.

Musei Diocesani (chiusi gli affreschi del Lippi in Cattedrale), orario: 12-17, chiuso il martedì.