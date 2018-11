23.11.2018 h 13:07 commenti

Muratore disonesto: tiene le chiavi della casa e torna per rubare. Incastrato dalla webcam. Guarda il video

Almeno tre i furti messi a segno prima dell'intervento dei carabinieri che lo hanno arrestato. L'ultimo colpo seguito in diretta dal proprietario che ha avvertito i militari

Guarda il video ripreso dalla webcam

Aveva fatto una copia della chiave dell'abitazione nella quale aveva svolto alcuni lavori di muratura ed ogni tanto la usava per mettere a segno furti, almeno tre dall'inizio di novembre.

Un operaio edile di 38 anni, Luigi Cece, residente a Milano ma di fatto senza fissa dimora, pregiudicato, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Vaiano dopo l'ultimo colpo ieri, giovedì 22 novembre. Ad inchiodarlo sono state le immagini di una webcam posizionata all'interno della casa e collegata al telefono del proprietario: l'uomo è entrato, ha cominciato a rovistare e si è impossessato proprio di quella webcam che lo stava riprendendo. Immediato l'allarme al 112 e per il trentottenne sono scattate le manette. Inutile il tentativo di nascondersi in una stanza quando ha capito di essere stato scoperto.

L'uomo stamani è comparso davanti al giudice che ha disposto la custodia in carcere. Nei suoi raid sempre a danno della stessa abitazione, l'operaio non si era accontentato solo di qualche oggetto ma aveva anche rubato un bancomat con il quale aveva prelevato mille euro. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita ai padroni di casa.



