07.09.2021 h 18:04 commenti

Muratore cade dal ponteggio e fa un volo di 5 metri: è grave

L'infortunio è avvenuto nel pomeriggio a Montemurlo. Il 48enne portato in codice rosso prima al Santo Stefano e poi trasferito a Careggi

Un muratore di 48 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi 7 settembre a Montemurlo, in seguito alla caduta da un ponteggio. L'infortunio è avvenuto in via Montalese poco prima delle 16. L'uomo, di nazionalità rumena, era impegnato in alcuni lavori all'esterno di un'abitazione quando, per motivi da accertare, è precipitato, facendo un volo di circa 5 metri. Immediatamente soccorso, il 48enne è stato portato prima all'ospedale Santo Stefano di Prato e poi a Careggi. Il codice d'urgenza è il rosso. Nella caduta l'uomo ha riportato fratture multiple ma, fortunatamente, non ha mai perso coscienza e non è considerato in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori del Dipartimento prevenzione dell'Asl, che ora dovranno accertare l'esatta dinamica dell'infortunio e valutare l'eventuale mancato rispetto delle norme antinfortunistiche.