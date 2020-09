L'ingresso all'ex casa cantoniera di via Firenze è stato murato, probabilmente da Ferrovie, ieri 18 settembre, ma l'immobile abbandonato continua a essere occupato abusivamente da sbandati e senza tetto. Ne è prova il fatto che ieri sera le luci fossero accese come dimostra questa fotografia.Evidentemente sono presenti altri accessi laterali o sul retro dell'enorme edificio che si affaccia sulla ferrovia al Ponte Petrino.Tra l'altro proprio ieri, in mattinata, la questura ha effettuato un nuovo controllo in questa area fermando e identificando cinque uomini di origine nigeriana di cui tre richiedenti protezione internazionale e due clandestini con precedenti di polizia. Uno in particolare è il 27enne arrestato nei giorni scorsi perchè trovato in possesso di droga e poi rimesso in libertà dal giudice con il solo obbligo di firma.