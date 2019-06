03.06.2019 h 13:48 commenti

Murales per la scuola dell'infanzia di Luicciana: genitori, insegnanti e alunni dipingono la facciata

Le famiglie hanno usato il tempo libero "armandosi" con pennelli e vernice per abbellire l'edificio. I ringraziamenti del sindaco Bongiorno che lancia un appello: "Speriamo di avere volontari anche per il trasloco della scuola di Carmignanello"

Nuovo look per la scuola dell’infanzia di Luicciana grazie a genitori, maestre e bambini, che si sono armati di secchi di vernice e di pennelli per abbellire la facciata della scuola, mettendo a disposizione il tempo libero nei finesettimana e nei giorni di festa.La scuola appartenente al Comprensorio Pertini accoglie alunni non solo di Luicciana ma anche delle frazioni vicine. Un esempio di cittadinanza attiva, concordato con il Comune di Cantagallo che ha acquistato la vernice e il materiale per la pittura.“Ogni anno combattiamo per mantenere aperta la scuola pubblica dell’infanzia di Luicciana. Un aiuto fondamentale ci viene dato dalle famiglie e dalle insegnanti, che durante il fine settimana – scrive su Facebook il sindaco- non hanno sprecato il loro tempo dietro lo schermo di un computer, ma si sono impegnati per rendere la scuola più bella ed accogliente”.Non solo imbianchini, ma anche traslocatori, i genitori del Comune di Cantagallo sono sempre disponibili nella collaborazione con l’amministrazione per il buon funzionamento delle scuole: “Tra qualche settimana- scrive Bongiorno - saremo impegnati nel trasloco per il ritorno alla scuola di Carmignanello, e sarebbe bello se anche lì riuscissimo a ripetere la bella esperienza dello scorso anno, quando i genitori aiutarono nell’allestimento della scuola temporanea”Durante l'estate l'ammnistrazione comunale tinteggerà le aule, mentre l'inaugurazione dei murales è prevista per il 14 giugno, giorno della festa di fine anno.