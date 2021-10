23.10.2021 h 10:58 commenti

Muore soffocato da un pezzo di panino, la vittima aveva 47 anni

La tragedia è avvenuta ieri a Montemurlo in un bar vicino alla sede della Misericordia. I volontari sono subito intervenuti ma purtroppo non c'è stato niente da fare per salvare l'uomo

Un 47enne è morto soffocato da un boccone. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, 22 ottobre, a Montemurlo. Purtroppo a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione operati dai volontari della Misericordia e della Pubblica assistenza arrivata da San Paolo. Secondo quanto si legge sull'edizione di oggi de La Nazione, l'uomo, affetto da disabilità, era con i familiari e si era fermato a mangiare un panino proprio nel bar vicino alla sede della Confraternita. All'improvviso un pezzo di cibo gli ha ostruito le vie aeree. Immediata la richiesta d'aiuto, con i volontari che sono subito accorsi dalla vicina sede, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Tenenza che hanno informato il magistrato di turno. Non essendoci dubbi sulla dinamica della tragedia, la salma è stata subito liberata.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

