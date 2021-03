29.03.2021 h 16:59 commenti

Muore nel sonno giovane commerciante, dolore e sconcerto nel mondo sportivo e del volontariato

Enrico Lido Cecchi gestiva il negozio di famiglia in via Arcangeli. Era stato tra i primi sostenitori del progetto del Prato Social Club e si dava da fare per aiutare l'Oasi felina della Bogaia per la quale i suoi amici hanno aperto una donazione in sua memoria

Il mondo sportivo pratese è in lutto per la scomparsa di Enrico Lido Cecchi. Non aveva ancora compiuto 38 anni e la notte tra sabato e domenica è stato stroncato da un malore improvviso di natura cardiaca nella sua casa di Capalle. Un malore che non gli ha lasciato scampo.

La scomparsa del giovane commerciante ha lasciato sgomenti i tanti amici che condividevano le sue passioni: il calcio ma anche l'amore per i gatti. Cecchi gestiva l'attività di famiglia, un negozio di mobili in via Arcangeli. Era stato tra i primi a sostenere il progetto del Prato Social Club, diventando socio e impegnandosi anche per quelle che sono le attività di volontariato portate avanti dal sodalizio.

Il presidente del Psc, Niccolò Nieri, lo ha ricordato con un commovente post sulla pagina Facebook della società: "Sei stato uno dei nostri primi soci e sostenitori - scrive -, andavi in giro orgoglioso con la nostra sciarpa perché “non sono mica sicuro che mi piaccia tifare per una squadra che vince”, non ti sei praticamente perso un’amichevole, una cena, un evento. Eri lì pronto a creare la sezione British con Mark portando allegria e sostegno senza chiedere niente in cambio, siamo orgogliosi che l’unica foto che postata dal PSC durante il servizio alla Mensa La Pira sia la tua".

I funerali di Cecchi saranno celebrati domani alle 9,30 alla chiesa del Soccorso, mentre gli amici hanno deciso di organizzare una raccolta per l’oasi felina “La Bogaia” con offerte “In memoria di Enrico Lido Cecchi, per i suoi gattini” all'Iban IT70F0892221500000000826094, intestato a Oasi Felina di Prato.