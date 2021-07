05.07.2021 h 13:50 commenti

Muore mentre si sottopone alla tac, l'autopsia rivela che si è trattato di un infarto

Un malore la causa del decesso del settantatreenne che stava eseguendo l'esame con liquido di contrasto. Dall'esame autoptico non è emersa nessuna relazione tra la sostanza iniettata e la morte

E' stato un infarto a uccidere Giacinto Oliva, il settantatreenne deceduto il 30 giugno mentre si stava sottoponendo ad una tac con liquido di contrasto all'Alliance Medical istituto pratese in viale Marconi ( leggi ). Lo ha stabilito l'autopsia disposta dal sostituto Laura Canovai che si occupa del caso. Non ci sarebbe, dunque, nessuna correlazione tra lo stato di salute della vittima e il liquido di contrasto, così come non è possibile mettere in relazione il decesso con il vaccino Astrazeneca fatto un paio di giorni prima della tragedia.Si è trattato – ormai è certo – di un malore che non ha lasciato scampo all'uomo, padre di uno dei sanitari che lavorano all'istituto.