19.02.2021 h 16:55 commenti

Muore mentre scende in bici da Sant'Ippolito: la vittima è un cicloamatore

L'uomo potrebbe essere finito contro un cancello in prossimità di una curva ma non è esclusa l'ipotesi del malore. Sul posto la polizia municipale e la Croce Rossa di Vernio

Un cicloamatore di 70 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi, forse dopo aver sbattuto contro un cancello, mentre stava scendendo lungo la strada che da Sant'Ippolito porta alla sr325, nel comune di Vernio. La tragedia è avvenuta intorno alle 14.20. L'uomo, che abitava a Prato, non ha avuto scampo ed è morto praticamente sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione praticati dai soccorritori della Croce Rossa di Vernio, inviati sul posto con l'ambulanza dal 118. Intervenuta anche la polizia municipale della Vallata che sta cercando di ricostruire cosa possa essere accaduto. Al momento non sembra che ci siano altri mezzi coinvolti. Il cicloamatore, che indossava il caschetto, avrebbe fatto tutto da solo, uscendo di strada in un tratto dove questa fa una curva e finendo ad alta velocità contro il cancello. Da accertare se sia rimasto vittima di un malore.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

