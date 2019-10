25.10.2019 h 08:37 commenti

Muore istruttore di judo, aveva 43 anni. Tragedia in palestra

Si è sentito male ed è stato subito soccorso ma per Stefano Pentassuglia non c'è stato niente da fare. E' successo ieri pomeriggio. Il cordoglio degli amici e dei colleghi

Tragedia nel pomeriggio di ieri, 24 ottobre, alla palestra Serendip di via Valentini. Un istruttore di judo, Stefano Pentassuglia, è morto all'ospedale di Prato dopo aver accusato un malore durante le lezioni. Aveva 43 anni.

Molto conosciuto in città proprio per il suo lavoro e la sua grande passione per le arti marziali, Pentassuglia ha iniziato ad avere problemi respiratori poco dopo le 17. Poi è caduto a terra privo di sensi. Colleghi e frequentatori della palestra hanno subito chiamato il 118. Sul posto e' arrivata un'ambulanza della Croce d'oro che ha portato il 43enne al santo Stefano in codice rosso. Poche ore dopo i sanitari si sono arresi e hanno dovuto prendere atto della morte dell'atleta.

La notizia si è diffusa subito. Sulla propria pagina Fb Serendip ha pubblicato un messaggio di cordoglio: "Noi che facciamo del divertimento e del sorriso la nostra missione stasera siamo pieni di dolore il nostro istruttore di judo Stefano, ci ha lasciato questo pomeriggio in modo improvviso e crudele. Tutto lo staff di Serendip con immenso dolore è vicina alla famiglia di Stefano".

Solo 8 mesi fa un altro istruttore di palestra, Andrea Tortorici della Fit Star, morì dopo essere stato colto da malore nella sua abitazione. Aveva 44 anni.

