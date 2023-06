30.06.2023 h 08:53 commenti

Muore investito da un treno a Vernio, circolazione ferroviaria sospesa

E' successo stamani prima delle 8. Sul posto le autorità competenti per i dovuti accertamenti. In totale 5 i treni regionali cancellati per l'intera tratta, 2 parzialmente.

Un uomo è morto stamani, 30 giugno, poco dopo le 7.30 investito da un treno a Vernio. Secondo i carabinieri, in base alle testimonianze, si tratterebbe di un suicidio. A seguito dell'investimento la circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 7:40 venendo gradualmente ripresa alle 10:15 e tornando poi alla normalità alle 10:50, come spiega Fs.

In totale 5 i treni regionali cancellati per l'intera tratta, 2 parzialmente. E' stato istituito un servizio di bus sostitutivo.



