23.03.2022 h 13:07 commenti

Muore in casa stroncato da un malore, l'allarme dato dall'anziana madre

E' successo stamani a San Paolo: sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza della Croce d'Oro ma purtroppo per il 62enne non c'è stato niente da fare. Intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri

Si è sentito male in casa, stroncato da un infarto, mentre nell'abitazione c'era solo l'anziana madre. La tragedia è avvenuta stamani 23 marzo alle 10 in via Bellini a San Paolo. La vittima è un uomo di 62 anni ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Non, come era emerso in un primo tempo, per fare entrare i soccorritori della Croce d'Oro, inviati dal 118, ma per trasportare la salma in strada. Purtroppo quando i soccorritori sono arrivati non c'era più niente da fare per la vittima. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avvertito il magistrato di turno Laura Canovai. Essendo chiara la natura naturale del decesso, è stata immediatamente liberata la salma, rimossa dai servizi funebri della Croce d'Oro.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus