05.04.2018

Muore in casa da solo: il corpo scoperto solo dopo molti giorni

A fare il tragico rinvenimento sono stati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia, allertati dai vicini che da tempo non vedevano l'uomo e non riuscivano a mettersi in contatto con lui

Dramma della solitudine per un anziano ultraottantenne che poco dopo le 9.30 di questa mattina 5 aprile è stato trovato privo di vita all'interno della casa di via Ciliani sulla Vella dove viveva da solo. A fare la tragica scoperta sono stati i vigili del fuoco e gli agenti di una Volante della questura, allertati dai vicini che da giorni non vedevano più l'anziano e non riuscivano in nessun modo a mettersi in contatto con lui. Quando i vigili hanno aperto la porta di casa, si sono trovati davanti al corpo dell'uomo, probabilmente morto da molti giorni, forse anche due o tre settimane. La morte è dovuta sicuramente ad un malore e non ci sono segni nella casa che facciano pensare a un'ipotesi diversa. La porta e le finestre, poi, erano tutte chiuse dall'interno. Per questo motivo il pm di turno non ha disposto l'autopsia e ha subito liberato la salma.

