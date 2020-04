12.04.2020 h 18:46 commenti

Muore dopo essere stato colto da malore, il 118 aveva anche attivato l'elisoccorso Pegaso

La tragedia è successa la mattina di Pasqua a Sant'Ippolito di Vernio. La vittima aveva 68 anni. Purtroppo inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori

Tragedia nel giorno di Pasqua a Sant'Ippolito di Vernio. Un uomo di 68 anni è morto dopo essere stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118 che, dopo aver inviato un'ambulanza sul posto, aveva anche fatto alzare in volo l'elisoccorso Pegaso nella speranza di poter trasportare più velocemente l'uomo in ospedale. Purtroppo, è stato tutto inutile e l'elicottero ha fatto ritorno a Firenze vuoto. E' successo verso le 10 di stamani.

