14.04.2021 h 12:33

Muore di Covid a 59 anni. La figlia "Mia madre superfragile, contagiata da noi che non potevamo vaccinarci"

A dicembre la donna è stata trapiantata di midollo e quindi avrebbe dovuto vivere in un ambiente protetto in attesa di poter fare il vaccino: "Con mio padre abbiamo preso tutte le precauzioni, ma dovevamo uscire per lavorare"

(a.a.)

Dietro ad ogni superfragile c’è una famiglia, persone che accudiscono il malato e spesso cercano di creare una sorta di cordone sanitario, per evitare che le sue condizioni peggiorino.Succedeva in tempo pre Covid e succede anche in piena pandemia, ma in questo caso le precauzioni sono doppie e teoricamente si ha un’arma in più: il vaccino. Teoricamente perché per la famiglia Balli non è andata così: la madre 59 anni, trapiantata di midollo a dicembre è stata infettata dalla figlia convivente. “A fine dell’anno scorso – spiega Francesca – mia madre è stata trapiantata di midollo all’ ospedale di Careggi, a gennaio è tornata a casa. I medici ci hanno avvisato che prima del vaccino avrebbero dovuto trascorre qualche mese, nel frattempo era necessario tenerla in un ambiente il più protetto possibile”.Figlia e marito, immediatamente hanno limitato tutti i contatti, trasformato la casa in una sorta di bolla, ma ovviamente hanno continuato a lavorare: “Abbiamo adottato tutte le precauzioni possibili – continua Francesca - consapevoli di essere dei potenziali contagiatori. E infatti il 20 marzo accuso i primi sintomi da Covid e immediatamente esco di casa”. Una scelta inutile perché il tampone fatto il 24marzo, prima era impossibile trovare un posto, sentenzia la positività di tutta la famiglia. “A quel punto sono rientrata nel nostro appartamento per fare la quarantena. Nel frattempo le condizioni di mia madre sono peggiorate, tanto che l’appuntamento per la terapia monoclonale attivata dal nostro medico di famiglia per il 26 marzo, poi rimandata al 29, non è stata più possibile. Continuo a pensare che, se almeno avessimo avuto un percorso preferenziale per i tamponi, forse le cose sarebbero andate diversamente: il responso arrivato in tempi brevi forse avrebbe evitato un’esposizione dannosa”. Lunedì 29 avviene il ricovero all’ ospedale di Prato per un peggioramento. “Avremmo preferito Careggi – continua Balli – perché mia madre era in cura lì da anni, ma si trovava al Santo Stefano per fare la terapia monoclonale, in accordo con Firenze. Viste le sue condizioni è stata trasportata in pronto soccorso Covid dove è rimasta per 12 ore su una barella in un corridoio. Un posto che per lei era anora più pericoloso che per altri: avrebbe dovuto stare in una sorta di bolla, visto che era immunodepressa”. Alle 20 viene accompagnata nel reparto Covid, da dove non uscirà mai; il decesso è avvenuto la notte del 3 aprile, per complicazioni dovute al Covid. “L’abbiamo sentita la sera del 3 – continua Francesca – e senza saperlo è stato un addio. Sono passate due settimane, ma continuo a pensare che forse non sarebbe morta se io e mio padre avessimo potuto fare il vaccino”. Possibilità che invece non è stata data.