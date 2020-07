09.07.2020 h 13:52 commenti

Muore da solo nel campo: il corpo trovato dopo giorni da un passante

E' successo a Carmignano in località La Serra. L'uomo, 58 anni, viveva per scelta tra campi e capanne realizzate da solo. Il medico legale ha confermato le cause naturali del decesso

Era morto da qualche giorno l'uomo di 58 anni trovato cadavere in un campo nei pressi di via Elzana alla Serra nel comune di Carmignano ieri, 8 luglio, poco dopo le 13. Si chiamava Roberto Zini e per sua scelta viveva ai margini della società e dormiva dove capitava anche in capanne che realizzava da solo sulle colline medicee, nonostante avesse residenza e famiglia di origine a Poggio a Caiano.

A trovare il corpo è stato un passante che ha subito dato l'allarme ai numeri di emergenza. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri di Carmignano. Il magistrato di turno, la dottoressa Laura Canovai, ha inviato sul posto il medico legale che ha confermato la prima impressione avuta dai militari, quella di una morte naturale probabilmente causata da un malore. Dall'esame esterno è apparso evidente che la morte sia avvenuta nei giorni scorsi. La salma è stata quindi messa a disposizione della famiglia per le esequie che saranno celebrate oggi alle 14.30 nella chiesa di Carmignano, il territorio dove amava vivere all'aria aperta senza disturbare nessuno. In particolare le zone che prediligeva erano quelle di Comeana e della Serra tanto che ormai i residenti lo conoscevano bene. E.B.

