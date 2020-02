29.02.2020 h 14:51 commenti

Muore a 73 anni e nessuno si occupa del suo funerale: interviene il Comune che paga le spese

Rosetta era nubile, senza fratelli e cugini. La ricerca di parenti lontani sia in linea di successione che geograficamente, continua. Intanto la sua salma è stata sepolta a Chiesanuova

Questa è la storia di Rosetta. Una donna di 73 anni che lo scorso 11 febbraio è morta nella sua abitazione nel quartiere di San Paolo dove viveva da sola. A dare l'allarme al 118, è stata una signora che ogni giorno le dava una mano nelle faccende domestiche. Quando al suono del campanello non ha avuto risposte, ha capito che c'era qualcosa che non andava.

Rosetta sola in casa, Rosetta sola nella vita. Asl e Comune di Prato, infatti, hanno cercato i suoi parenti in linea diretta ma senza riuscirci. La donna era nubile, senza fratelli e cugini.Oltre al velo di tristezza e commozione che avvolge storie di questo genere, ci sono aspetti pratici che non possono essere messi in secondo piano o rimandati. Quello sanitario in primis. La salma dell'anziana infatti, è stata portata all'ospedale di Prato e sistemata in una cella frigo in attesa di rintracciare i familiari per occuparsi del servizio funebre. Una ricerca che necessariamente ha avuto tempi stretti ancche perchè le celle del Santo Stefano disponibili sono pochissime. In teoria sono state realizzate come punti di sosta breve e di queste almeno una deve essere sempre libera. Cosa non facile da ottenere. La direttrice dell'ospedale Daniele Matarrese è particolarmente attenta al rispetto delle tempistiche sopratutto per motivi d'igiene che sicuramente non sono derogabili.

A occuparsi del caso della signora Rosetta per la direzione ospedaliera, è stato Dante Mondanelli: "Con l'aiuto dell'anagrafe e dei servizi cimiteriali del Comune che ringrazio - afferma il medico - abbiamo cercato i parenti più prossimi della signora ma purtroppo la donna viveva in uno stato di assoluta solitudine. Può capitare di dover rintracciare familiari che abitano lontani o che per vari motivi non hanno contatti frequenti con le persone decedute ma casi-limite come questo sono piuttosto rari".

E così dopo due settimane di inutili ricerche non è restato che chiedere aiuto al Comune per dare una degna sepoltura alla settantrenne. Sono stati i servizi funebri della Pubblica Assistenza a occuparsene dando la propria disponibilità agli uffici competenti.

La ricerca degli eredi, quelli più lontani, prosegue per richiedere il rimborso delle spese sostenute dalle casse comunali (500 euro), come richiesto dalla legge, e magari, chissà, per portare un fiore sulla tomba di Rosetta che ora riposa al cimitero di Chiesanuova, forse meno sola di come ha vissuto.

E.B.