Muore a 48 anni colto da malore mentre è nella sua azienda

La tragedia nella tarda mattina di domenica a Terrigoli. E' stata la moglie e fare la terribile scoperta, dopo non aver visto il marito rincasare per il pranzo. Fatto intervenire anche l'elisoccorso

Un uomo di 48 anni, Stefano Gasperi, è stato trovato morto nella sua azienda tessile di via Le Confina a Terrigoli, nel comune di Vernio. Anche se era domenica, ieri 12 gennaio, era andato ugualmente a lavorare nel suo laboratorio. I familiari, non vedendolo rincasare per pranzo, si sono però preoccupati. La moglie è andata così a chiamarlo ma l'ha trovato a terra privo di sensi. A quel punto è scattato l'allarme al 118. I soccorritori hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo ed è stato allertato anche l'elisoccorso, per poterlo trasportare nel minor tempo possibile in ospedale. Purtroppo, però, gli sforzi di medico e volontari sono stati inutili. Pegaso, atterrato al campo sportivo di Vernio, è ripartito vuoto. Sul posto anche i carabinieri che hanno informato il magistrato di turno. Dai primi accertamenti sembra che l'uomo sia rimasto vittima di un malore e non di un infortunio sul lavoro.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

