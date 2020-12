14.12.2020 h 11:20 commenti

Muore a 47 anni per il covid noto barista, era ricoverato a Careggi

Massimiliano Todaro lavorava al bar Vertigo di Mezzana e in precedenza era stato al Glass Globe di Campi Bisenzio. Domani i funerali a Quarrata dove viveva con la moglie e due figli

E' morto a soli 47 anni, dopo aver lottato per quasi un mese contro il Covid, Massimiliano Todaro, barista del bar Vertigo di via Fauli a Mezzana e in precedenza del Glass Globe di Campi Bisenzio. Originario di Prato, abitava a Quarrata con la moglie e i due figli. Per questo, nei conteggi fatti da Regione e Asl per l'emergenza covid, il suo decesso figura tra quelli di Pistoia e non di Prato.

A darne notizia è stato lo stesso bar Vertigo, che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la foto che vi proponiamo, dove Massimiliano è insieme al resto dello staff in un momento felice.

Todaro, proprio per la sua attività al pubblico, era molto noto in città e la sua scomparsa ha lasciato nello sconforto e nel dolore tutti quelli che avevano apprezzato le sue qualità, non solo professionali ma anche e soprattutto umane.

A metà novembre aveva contratto il covid ed era stato ricoverato nell'ospedale di Pistoia. Poi, purtroppo, le condizioni si erano aggravate ed era stato necessario il trasferimento a Careggi dove è avvenuto il decesso. Secondo quanto dichiarato dalla moglie e dal fratello al quotidiano La Nazione, il barman non aveva particolari patologie pregresse.

Il funerale di Massimiliano Todaro si terrà domani martedì 15 dicembre alle 10.30 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano in via Cimabue a Quarrata.