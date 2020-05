30.05.2020 h 01:14 commenti

Muore a 32 anni per un tumore, ecco la storia di Valentina “la guerriera”

La scoperta è stata fatta cinque mesi dopo il matrimonio. I primi cicli di terapia sembravano aver sconfitto il male, ma la tranquillità è durata poco

Con una tenerezza velata di tristezza, il marito Andrea la definisce una guerriera. “Una guerriera a cui martedì hanno reso omaggio anche le Frecce tricolori che tanto amava”. Valentina Campo che risiedeva alla Querce, ha combattuto come una leonessa per oltre due anni contro un brutto tumore che ha scoperto appena cinque mesi dopo il matrimonio spezzando il sogno di essere una giovane mamma. Domenica scorsa ha smesso di lottare e si è addormentata per sempre tra le braccia del marito all’hospice di Prato. Aveva solo 32 anni. La sua storia deve essere d’esempio per chi si trova a vivere la stessa Via Crucis. Il marito ha accettato di raccontare la sofferenza vissuta insieme proprio per essere d’aiuto alle altre persone che si trovano nello stesso incubo. Un incubo iniziato il 15 dicembre 2017, quando durante un controllo di routine, Valentina scopre di avere un tumore. “Da lì per mesi sono iniziate le terapie, chemio e radio. - racconta Andrea che oltre a fare l’operaio meccanico è vigile del fuoco volontario al distaccamento di Vaiano- Il problema sembrava risolto ma siccome la forma tumorale era molto aggressiva non potevamo cantare vittoria troppo facilmente. Nel marzo del 2019 infatti, è comparsa la recidiva. Una bella batosta. Ecco, mi piacerebbe che scrivesse che Valentina ha affrontato tutto con una serenità spaventosa. Non so se al posto suo sarei riuscito a fare altrettanto. Faceva parte dei gruppi di ascolto dove aveva fatto amicizia con altre tre donne. Era lei a dare coraggio a tutte”. Valentina faceva la geometra. Ha lavorato fino all’ultimo anche durante il lockdown a riprova della sua grande voglia di vivere e di andare avanti nonostante gli esami medici non dessero alcuna speranza: “Abbiamo provato di tutto, anche a Milano, prestandoci anche a cure sperimentali con la speranza che riuscissero almeno a fermare il male. -prosegue Andrea -Non è stato così ma ce l’abbiamo messa tutta. Ad aprile ci siamo dovuti arrendere e sono iniziate le cure palliative fino al ricovero all’hospice”. L’ultimo saluto a Valentina è stato celebrato mercoledì 27 maggio, nella chiesa della Castellina che solo tre anni prima l’aveva vista in abito bianco dire il fatidico sì al suo Andrea sognando una vita insieme. Una scelta dettata dalla presenza di don Francesco che ha seguito il cammino della coppia sin dall’inizio. Proprio come allora c’erano gli amici e colleghi del distaccamento di Vaiano con i mezzi di servizio e il comando provinciale dei vigili del fuoco, rappresentato anche dal comandante Francesca Conti, che come ogni grande famiglia sa fare, si è stretto attorno ad Andrea per la perdita della sua guerriera dalla grande forza d’animo. E.B.

