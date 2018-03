22.03.2018 h 16:09 commenti

Municipale, tre agenti vanno in pensione e regalano un sostegno ad Amatrice

Tra loro anche una delle prime donne arruolate nel Corpo. Promossa una raccolta fondi per il territorio colpito dal terremoto. L'incasso lo consegneranno personalmente i tre neopensionati

Festa di pensionamento in piazza Macelli per tre agenti: dopo anni di onorato servizio andranno in pensione Lucia Degli Innocenti, Paolo Gera, entrambi in servizio dal 1979, ed Emilio Valisano. Durante la loro carriera hanno avuto modo di lavorare e di mettere al servizio dei propri colleghi l’esperienza maturata rispettivamente presso la centrale operativa, l’ufficio relazioni con il pubblico e la polizia edilizia e contrasto al degrado urbano. L’assistente scelto Lucia Degli Innocenti è stata tra le prime donne a entrare nel Corpo: “All’inizio non è stato facile confrontarsi con i pregiudizi dei colleghi maschi poiché eravamo considerate come un peso ed eravamo solo in tre in un corpo di circa cento agenti - racconta -. Non è stato semplice neanche rapportarsi con i cittadini perché non accettavano di buon grado il fatto di essere multati da una donna che vestiva una divisa fino allora riservata esclusivamente al sesso maschile”. Nel tempo le cose sono cambiate e oggi le donne all’interno del Comando rappresentano circa il 48% del personale.

Tutti e tre gli agenti si sono sempre distinti per la loro professionalità e il loro altruismo tant’è che anche in occasione del loro pensionamento hanno pensato di organizzare una raccolta fondi tra i colleghi di piazza dei Macelli il cui ricavato sarà devoluto ad Amatrice. Gli agenti nelle prossime settimane si recheranno personalmente sui luoghi del terremoto per consegnare i fondi raccolti.

Il comandante Pasquinelli e il sindaco di Prato Matteo Biffoni, in occasione della festa di pensionamento che si è tenuta oggi, hanno voluto ringraziare gli agenti per il servizio svolto in questi anni.