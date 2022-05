04.05.2022 h 10:28 commenti

Multiutility Toscana, il Pd apre una stagione di dibattito ma i Cinquestelle attaccano

Per il segretario Biagioni l'obiettivo è garantire "tariffe migliori e una crescente qualità dei servizi". La consigliera pentastellata La Vita invita il gruppo Pd a votare contro alla delibera: "Menzogne sull'acqua pubblica, sarà gestita da una spa quotata in borsa"

"Sulla scelta della Multiutility Toscana dobbiamo garantire massima partecipazione e massima trasparenza". Lo ha detto il segretario provinciale del Partito democratico, Marco Biagioni, annunciando l'inizio di una stagione di dibattito sulla nascita della public company "in cui saranno coinvolte tutte le comunità locali, dal capoluogo ai territori più periferici. Fermo restando - ha chiosato Biagioni - che il principale obiettivo di questo progetto, per noi, è quello di garantire tariffe migliori ai cittadini a seguito di una crescente qualità dei servizi. Riteniamo che questa sia l’unica vera motivazione per sostenere un’aggregazione dei servizi. Da anni anche qui sul nostro territorio si parla di aggregazione dei servizi pubblici locali. Per questa ragione riteniamo sia finalmente l’ora che il percorso di fusione si concretizzi in un unico progetto, una Multiutility Toscana. Adesso è necessario che venga lasciato spazio alla politica per informare e per creare un confronto che permetta di discutere delle potenzialità della Multiutility e di ciò che la sua nascita comporterà".

Contrario al progetto il Movimento 5 Stelle che attraverso la consigliera Silvia La Vita invita i colleghi del gruppo Pd a votare contro alla delibera della giunta Biffoni quando approderà in Consiglio per rispettare il proprio programma elettorale: "Non solo non avremo l'acqua gestita direttamente dai Comuni come un bene comune e universale, così come deciso dai cittadini con il referendum del 2011, ma addirittura sarà gestita da una Spa quotata in borsa, l'ennesimo ente partecipato creato con la logica del profitto". Sull'annunciato taglio delle tariffe e incremento degli investimenti, i Pentastellati ricordano l'operazione Asm-Alia: "Allora ci dissero le stesse cose ma ad oggi le tariffe non sono diminuite, gli investimenti sul nostro territorio non sono aumentati e la qualità del servizio non è migliorata, e Prato perdendo la gestione diretta dei rifiuti ha perso anche la capacità di decisione ed intervento sul suo territorio".