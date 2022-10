16.10.2022 h 19:21 commenti

Domani Multiutility Toscana alla prova del voto in Consiglio comunale

Occhi puntati sulla tenuta della maggioranza. Un test importante per il sindaco Matteo Biffoni ma anche per il segretario del Pd Marco Biagioni. In piazza del Comune ci sarà la manifestazione dei comitati contrari al progetto che hanno depositato le firme per chiedere un referendum

(e.b.)

La prossima sarà una settimana decisiva per la nascita della multiutility toscana. La delibera che apre le porte alla nuova holding pubblica dei servizi attraverso l'incorporazione in Alia servizi ambientali di Consiag, Acqua Toscana e Publiservizi, arriverà sui banchi dei consigli comunali delle due città che per prime hanno dato vita a questa operazione che oggi conta l'apporto di 66 Comuni: Firenze e Prato. Si comincia dal capoluogo laniero domani pomeriggio e si prosegue mercoledì a Palazzo Vecchio.Un momento delicatissimo perchè senza l'assenso dei consigli comunali, l’operazione finisce al palo. Le ripercussioni di un voto contrario o di difficoltà nella maggioranza a far approvare quel documento, sarebbero pesanti anche sul piano politico. In particolare in casa Pd che guida entrambi i capoluoghi toscani. Il clima è tutt'altro che sereno perché anche dentro il partito c'è una fronda contraria alla quotazione in borsa del 49% della nuova holding.Domani e mercoledì, quindi Dario Nardella e Matteo Biffoni metteranno alla prova la maggioranza politica che li sostiene. Nel caso di Prato, eventuali "fuori programma" avranno conseguenze anche per il segretario provinciale del partito, Marco Biagioni dato che mesi fa la direzione provinciale ha approvato all'unanimità un documento politico che dava il via libera all'operazione, quotazione in borsa compresa. Dovrà quindi dimostrare di saper tenere a bada i contrari che tra l'altro appartengono alle correnti a lui più vicine.Fuori dal Pd, la battaglia per bloccare sul nascere l'operazione è molto accesa e vede in prima linea Movimento 5 Stelle e Sinistra insieme a un folto gruppo di associazioni, cittadini e comitati. A Prato sono state raccolte le firme per chiedere un referendum consultivo da parte dei movimenti riuniti nell'Osservatorio ambientale che domani alle 15 sarà in piazza del Comune per protestare contro la multiutility e chiedere ai consiglieri di congelare tutto per permettere la consultazione popolare. Il centrodestra invece nicchia perché anche Pistoia, guidata da Fratelli d'Italia e alleati, è entrata a far parte dell'operazione.