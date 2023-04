04.04.2023 h 19:20 commenti

Multiutility, siglato il patto territoriale pratese: "Una testa un voto"

Ecco come funzioneranno gli equilibri in assemblea. Sulla quotazione in borsa il segretario del Pd Marco Biagioni: "Valuteremo forme alternative di finanziamento. Tutti comuni pratesi avranno pari dignità"

“Una testa un voto”. E' questo il principio applicato da Prato nella realizzazione dei Patti territoriali della nuova Multiutility, prevista all'interno dei patti parasociali di primo livello della nuova società, per permettere ai territori di organizzarsi in assemblee all'interno delle quali condividere le scelte che riguarderanno i futuri sviluppi della Multiutility. La giunta comunale di Prato ha approvato questa mattina, 4 aprile, la delibera per la sottoscrizione.

Il Patto territoriale che viene attivato nell'area pratese coinvolge i Comuni di Prato, Vernio, Vaiano, Montemurlo, Carmignano e Poggio a Caiano. Nell'assemblea ciascun ente potrà esprimere un voto a prescindere dalle quote possedute.

Non solo. Per essere validate le decisioni prese all'interno dell'assemblea di patto dovranno prevedere il voto di almeno altri due Comuni aderenti oltre a quello del Comune di Prato. Il ruolo di presidente dell'assemblea, che svolgerà essenzialmente compiti di coordinamento, è assegnato al Comune di Prato.

Dal momento della sua entrata in vigore il Patto territoriale ha una durata di cinque anni, rinnovabile per altri cinque.

Sulla possibilità di quotare in borsa il 49% della società, i soci aderenti al Patto territoriale si impegnano a valutare le varie modalità possibili di finanziamento e a prevedere specifici percorsi di condivisione e approfondimento prima di procedere in merito. "Lo strumento del Patto territoriale è molto importante - dichiara l'assessore del Comune di Prato, Gabriele Bosi -. In particolare permette un pieno coinvolgimento nelle scelte anche dei piccoli Comuni, con pari dignità al di là della percentuale di quote possedute all'interno della Multiutility. La modalità di voto garantisce inoltre collegialità nelle scelte e impegna i soci aderenti a portare avanti le decisioni che sono state condivise. Questo strumento ci permetterà di seguire in modo ancora più approfondito e partecipato gli sviluppi di un progetto così importante e strategico come quello della Multiutility toscana dei Servizi pubblici locali. Anche per rispondere a questa esigenza chiederemo come prima cosa un incontro del nostro Patto territoriale con la governance di Alia".

Sui patti di secondo livello, interviene anche il segretario provinciale del Pd, Marco Biagioni: “Lo avevamo detto e adesso lo facciamo davvero: i Comuni della provincia di Prato si impegneranno a valutare forme alternative alla quotazione in borsa per finanziare la Multiutility – scrive in una nota Biagioni – Era un impegno preciso che il Pd aveva preso con un dispositivo votato all’unanimità dalla direzione provinciale. Quell’impegno oggi si concretizza attraverso i patti parasociali sottoscritti dai Comuni. La priorità del Pd e delle nostre amministrazioni è quella di trovare il modo migliore per finanziare un’operazione che vuole migliorare i servizi e contemporaneamente contenere le tariffe per famiglie e imprese. Ma c’è un altro tema cruciale – conclude Biagioni – All’interno del patto sottoscritto dai Comuni pratesi viene specificato che tutti i soci avranno pari dignità. Il principio sarà “una testa, un voto”, non ci saranno comuni di serie A e comuni di serie B. Anche quelli più piccoli avranno la possibilità di incidere nelle scelte strategiche della società insieme al capoluogo, rendendo più forte il nostro territorio all’interno della Multiutility».





