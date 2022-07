13.07.2022 h 15:28 commenti

Multiutility, Forza Italia mette in guardia: "Attenti a non fare un carrozzone"

Inizia ad animarsi il dibattito sulla nuova holding dei servizi pubblici che mette insieme i Comuni dell'area metropolitana e punta ad aggregare acqua, rifiuti, gas ed elettricità

La nascente multiutility doveva essere l'argomento "principe" della direzione del Pd prevista per stasera ma il tutto slitta alle prossime settimane anche in attesa che la delibera che dà il via all'operazione di fusione approdi nei consigli comunali dei Comuni aderenti. Nel frattempo anche le altre forze politiche stanno approfondendo il tema che tocca da vicino la vita quotidiana dei cittadini perché si tratta di fornire loro servizi migliori e possibilmente meno costosi di acqua, rifiuti, gas ed elettricità.

Per il coordinatore di Forza Italia Francesco Cappelli è necessario prestare attenzione al contenuto più che al contenitore per evitare di creare enti costosi e inutili: "Prima di parlare dello strumento dovremmo capire la visione e la strategia alla base di questa scelta, chiarire punti determinanti oggi e per il prossimo futuro quali la gestione di acqua ed energia e il ciclo dei rifiuti. Non basta una multiutility, calata dall’alto, per la terza città del Centro Italia e con un distretto così importante e così in sofferenza. Senza strategia rischia di essere una società nata morta. Non vorremmo passare da più poltronifici-stipendifici, con servizi in costante sforbiciata, a un solo maxi-poltronificio, ma soprattutto senza cambio di strategia".

Parole che provocano la reazione di Jonathan Targetti, coordinatore di +Europa Prato: "Forza Italia interviene nel dibattito con la solita retorica e con la banalità che ormai viene utilizzata quasi sempre dal centrodestra per polemizzare su qualsiasi prospettiva, perdendo di conseguenza di credibilità. Dalle altre forze politiche, in questo caso dal cdx, ci aspettiamo che approfondiscano i temi in maniera seria e puntuale e non che ogni volta si rifugino dietro alle solite posizioni retoriche "dei carrozzoni calati dall'alto" o dei "poltronifici targati PD". Per uscire da una naturale prospettiva di provincialismo, la nostra città si merita una classe dirigente di spessore e un confronto di altissimo livello. Ci deve essere dibattito e concertazione su tutto ma non si può più prescindere dalla conoscenza e dallo studio degli argomenti trattati".

+ Europa che attraverso Prato riparte, il laboratorio politico moderato di cui fa parte insieme a Azione, Buona Destra, Italia al Centro, Energie per l’Italia, Italia Viva, Partito Liberale Italiano, Radicali e Ali, ha organizzato per lunedì scorso 11 luglio un incontro pubblico dedicato alla nuova holding.

Presente alla serata Nicola Perini, amministratore unico di Consiag, che ha indicato in "Terra" il possibile nome della nuova holding dei servizi pubblici locali e ha anche illustrato ai presenti la necessità della quotazione in Borsa per reperire i finanziamenti necessari per realizzare quegli impianti che purtroppo ancora mancano. “E’ necessario che si vada spediti in questa direzione perché ne stiamo discutendo da quasi venti anni e mentre gli altri le hanno già realizzate noi siamo ancora a discuterne _ ha affermato Perini _ In altre realtà ci sono delle Multiutility che addirittura abbracciano fino a tre regioni. Non è più tempo delle società settoriali e di piccole dimensioni”.