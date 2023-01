26.01.2023 h 16:49 commenti

Multiutility, firmato l'atto di fusione. Svolta nel campo dei servizi pubblici ai cittadini

Prossima tappa: aprire a nuovi soci pubblici. Per la quotazione in borsa del 49% la prima finestra utile è a primavera 2024. Per questa prima fase investimenti per 170 milioni di euro

(e.b.)

Ora la Multiutility Toscana è nero su bianco. Questa mattina, 26 gennaio, al Palazzo dei Congressi di Firenze, Alia Servizi Ambientali, Publiservizi, Consiag e Acqua Toscana hanno sottoscritto l’atto di fusione della nuova azienda unica dei servizi pubblici per rifiuti, energia e gas, partecipata da 66 Comuni della Toscana centrale.In particolare Firenze avrà il 37,1% delle quote, Prato il 18,1%, Pistoia il 5,54% e Empoli il 3,4%. Gli altri comuni soci detengono complessivamente il 35,9%.La nuova società deterrà circa il 40% delle quote di Estra, il 58% di Publiacqua, il 19% di Acque Spa ed il 31% di Toscana Energia. Al momento, almeno fino a giugno, il presidente sarà il pratese Nicola Ciolini, numero uno di Alia servizi ambientali.In questa prima fase di consolidamento si calcola ricavi per 700milioni, un margine operativo lordo di 170milioni di euro e altrettanti, all'anno, per gli investimenti. Le efficienze annue ammontano a oltre 70 milioni di euro ottenute soprattutto dal taglio alle esternalizzazioni.L'assemblea dei soci si riunirà il prossimo 10 febbraio per allargare il cda alle realtà entrate nella multiutility. Entro il primo semestre, attraverso un percorso partecipativo, sarà scelto il nome della società. La priorità, tradotta entro pochi mesi da un aumento di capitale, è far entrare altri soci pubblici, a cominciare da Siena e Arezzo che permetterebbe di portare nella multiutility il 100% di Estra.Per la quotazione in borsa del 49% della società, ci sarà la prima finestra utile nella primavera del 2024. Scelta subordinata a un contesto di mercato favorevole e al via libera dei Consigli comunali dei soci nel corso di quest'anno.“Con questa scelta la Toscana si colloca sul versante della crescita e dello sviluppo,superando localismi e personalismi – ha commentato Nicola Ciolini -. Siintenda, è solo il primo passo, sarà necessario continuare a coinvolgere le altre fondamentali realtà territoriali e produttive della nostra regione verso la quotazione in borsa prevista per il 2024”.Il 51% resterà in mano pubblica: "La Multiutility ha e avrà un controllo dei Comuni, l'ultima parola spetterà sempre ai sindaci: il 51% della società sarà in mano ai Comuni – ha spiegato Matteo Biffoni, il sindaco di Prato - E' la condizione che Prato ha sempre posto. Intorno a noi emiliani, lombardi, liguri, piemontesi, veneti, hanno fatto la scelta della quotazione in Borsa, magari noi siamo più brillanti e ci viene un'idea più efficace. Se qualcuno ce l'ha, che ce la spieghi, altrimenti si va in Borsa. Tra l'altro le delibere approvate a Prato, Pistoia e Firenze dicono esattamente questo: dicono che si deve valutare fino in fondo ogni opportunità di finanziamento dell'azienda, compresa quella della Borsa, e poi scegliere la migliore".