Multiutility, ecco il documento su cui voterà la direzione del Pd. Giallo sulla quotazione in borsa

Il punto, delicatissimo per gli equilibri interni al partito, sarebbe stato inserito in un documento "parallelo" per essere sottoposto a un ulteriore approfondimento. Potrebbe essere aggiunto all'ultimo minuto

Un documento di sei pagine sulla nascente MultiUtility da sottoporre al voto della direzione provinciale del Partito democratico il prossimo 18 luglio a Vergaio. Un testo diviso in capitoli, sintesi del confronto, poco partecipato, avvenuto nei circoli, in cui si chiede il voto favorevole sull’operazione ritenendo sia “un’opportunità per il miglioramento dei servizi pubblici locali e determinante nelle future politiche territoriali e regionali relative alla transizione ecologica e alla buona occupazione”.E’ la bozza di atto preparata dalla segreteria provinciale del Pd nella riunione di mercoledì sera, 13 luglio. Un testo che seppur molto articolato, è volutamente incompleto rispetto alla complessità dell’operazione, a dimostrazione di quanto il tema sia caldo per le varie anime del partito.Si chiede infatti, tutela per i piccoli Comuni, attenzione ai livelli occupazionali e politiche del lavoro virtuose, etica e sostenibilità ambientale, sostegno al territorio e alle sue piccole e medie imprese. Come anticipato martedì da Notizie di Prato, non c’è però, alcun accenno alla possibilità che la futura holding pubblica sbarchi in borsa. E’ il punto più delicato per gli equilibri interni al Pd perché una delle correnti vicine al segretario vede nella quotazione una sorta di deriva speculativa di una società che invece dovrebbe pensare solo a offrire un servizio di qualità ai cittadini. Una questione politica ma anche tecnico-finanziaria su cui il partito ha persino chiesto aiuto a un consulente esterno per avere un quadro completo dell’operazione.Per questo, al momento, la questione è stralciata come ci spiega il segretario provinciale Marco Biagioni che però non vuole rilasciare dichiarazioni in merito. La quotazione in borsa, insieme ad altri punti delicati non meglio specificati, sarebbero stati inseriti in un altro documento parallelo e top secret su cui è in corso un’ulteriore riflessione e approfondimento con la segreteria. Al termine sarà valutato l’eventuale inserimento nella bozza preparata ieri in segreteria che sarà sottoposta al voto della direzione. Un voto, quindi, che si annuncia delicatissimo e dal cui esito può dipendere l’indebolimento o il rafforzamento del segretario Biagioni oppure del progetto di MultiUtility e quindi del sindaco Matteo Biffoni che ne è promotore.