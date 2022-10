19.10.2022 h 19:59 commenti

Multiutility, consensi unanimi in provincia con l'eccezione di Cantagallo

Il piccolo Comune della Val di Bisenzio sceglie di non esprimere la propria contrarietà direttamente sulla delibera ma bensì attraverso una mozione. Per sottolineare la scelta politica ma anche per "salvaguardare" il voto sui patti parasociali

(e.b.)

Tra i 64 Comuni chiamati a esprimersi sul progetto di nascita della Multiutility attraverso la fusione per incorporazione in Alia delle partecipate Publiservizi, Consiag e Acqua Toscana, c'è anche chi dice no. Qualcuno a tutta l'operazione, altri solo alla quotazione in borsa del 49% della nuova holding.Nella maggior parte dei casi però, si tratta di una contrarietà espressa dai consigli comunali non sul testo della delibera come avrebbe dovuto essere, ma su mozioni o ordini del giorno per – questa è la motivazione addotta - dare una sottolineatura politica alla propria contrarietà. Tra questi ci sono Calenzano, Vaglia e Cantagallo, unico Comune del pratese a votare no.La mozione presentata dal capogruppo Giulio Gigliotti “pur condividendo il progetto di aggregazione dei servizi pubblici in un’unica società di area vasta, ha tuttavia bocciato la proposta di reperire sul mercato finanziario le risorse per capitalizzare la nuova società. - si legge in una nota - Il voto contrario si richiama al programma elettorale di mandato e a quanto da sempre dichiarato dal sindaco in questi anni. Una posizione motivata dalla funzione sociale dei servizi pubblici locali in quanto beni comuni, dalla loro necessità e universalità, sui quali non devono essere consentite operazioni speculative volte alla realizzazione di profitti da parte di investitori privati e che potrebbero mettere a rischio il patrimonio comunale. In questo momento i territori hanno bisogno di nuove infrastrutture per migliorare la quantità e qualità dei servizi, e le risorse possono essere reperite, oltre che nella tariffa, in forme finanziarie meno speculative e rischiose, così come succede in analoghi contesti regionali".C'è poi il caso di Sesto Fiorentino che non ha portato l'argomento in Consiglio comunale sotto nessuna forma perché ritiene sia sufficiente aver inserito l'aggregazione dei servizi pubblici nel documento unico di programmazione, approvato a suo tempo dal consiglio. A pesare su questa decisione del sindaco di Sinistra italiana, Lorenzo Falchi, ci sarebbe anche il rischio che la sua maggioranza non avrebbe retto dato che il gruppo Pd è favorevole all'operazione.La motivazione per tutti i contrari che hanno scelto di esprimersi in alternativa alla delibera, sarebbe anche di natura tecnica e riguarda i patti parasociali di primo livello. Votare no alla delibera avrebbe significato votare no anche a questo documento importantissimo per definire la governance dell'ente perché dà accesso alla definizione dei patti parasociali di secondo livello. Ecco dunque che evitare di esprimersi sulla delibera si è tradotto nel lasciarsi le mani libere sui patti parasociali che torneranno in questi consigli insieme alla presa d'atto delle modifiche dello statuto di Alia. Una strategia che in sostanza permette di tenere in piedi la propria contrarietà alla quotazione in borsa della multiutility senza pregiudicare la possibilità di restarci dentro e con un minimo di voce in capitolo.La scelta di seguire “riti alternativi” potrebbe avere delle ripercussioni già domani alle assemblee dei soci delle società coinvolte nella fusione. E' previsto infatti, che possano esercitare il diritto di voto solo i sindaci i cui consigli comunali si siano espressi in merito alla delibera e non su atti alternativi. Vedremo domani se si opterà per una linea morbida alla luce di una maggioranza forte a sostegno dell'operazione.