Multiutility, il sindaco Biffoni detta i tempi: "Delibera pronta in autunno"

Il cronoprogramma è stato annunciato in occasione del convegno sul tema promosso dalla Cisl Firenze-Prato che propone un azionariato popolare

Per la nuova multiutility toscana "il prossimo passo è la delibera che deve andare in giunta e poi in consiglio comunale", e questa "contiamo di portarla per ottobre, sicuramente prima di Natale, questo è l'obiettivo". Lo ha detto Matteo Biffoni, sindaco di Prato, che oggi ha preso parte a un convegno sul tema promosso dalla Cisl Firenze-Prato. Sul fronte finanziario il primo cittadino osserva che "per il reperimento delle risorse la quotazione in Borsa è la modalità più usata, ma verranno valutate tutte quante le opzioni in campo per arrivare alla soluzione definitiva per l'aumento di capitale nel corso del prossimo anno". Secondo Biffoni "l'idea è che si trovi quello strumento finanziario che consente una sufficiente muscolatura economica per poter fare gli investimenti. Ci sono delle forme per esempio, nelle emiliane soprattutto, in cui la parte flottante in caso di quotazione in Borsa viene destinata con particolare attenzione agli stakeholder locali, associazioni di categoria, sindacati, che potrebbe essere una strada operativa".

Per Cisl il progetto di multiutility toscana "sarà fondamentale guardare prioritariamente all'interesse dei cittadini e coinvolgere i lavoratori, evitando di caratterizzare il percorso come una mera operazione di finanziarizzazione". La proposta è quella di un azionariato popolare rivolto ai lavoratori: “Chiediamo che, a proposito di quotazione in Borsa, si discuta col sindacato la partecipazione in forma collettiva dei lavoratori al capitale dell'azienda - ha affermato Fabio Franchi, segretario generale della Cisl Firenze-Prato, secondo cui questo - sarebbe un elemento di grande novità e modernità". Franchi ha osservato che "il sindacato a oggi non è stato coinvolto" nel progetto, ma "vogliamo essere coinvolti, e aprire un confronto anche sul tema principale per noi, ossia quali benefici per l'utenza finale, gli utenti, in termini di bollette e tariffe".

Per il sindaco di Firenze, Dario Nardella, la multiutility toscana in via di costruzione "significa più occupazione, più investimenti, lotta al cambiamento climatico, e freno all'aumento delle tariffe e delle bollette. La multiutility rimarrà sotto il controllo e la direzione strategica pubblica, non siamo di fronte a una privatizzazione tout court dei servizi pubblici locali. Rivolgo un appello non solo alle amministrazioni comunali già coinvolte a far presto per portare le delibere in consiglio comunale, ma anche a tutte le altre amministrazioni comunali della Toscana perché possano salire a bordo. Le porte della multiutility sono sempre aperte: l'abbiamo costruita in modo tale che non ci sia una esclusività rispetto ai soci pubblici che dovessero arrivare nelle fasi successive”.





