07.12.2019 h 10:11 commenti

Multe record per la pulizia strade, Curcio (Lega): "Il problema si risolve con i dispositivi sweepy-jet"

Il consigliere propone di usare le lance che consentono la pulizia anche con i mezzi parcheggiati, ma dal Comune arriva lo stop: "Le stiamo usando in maniera sperimentale, ma il risultato non è lo stesso delle spazzatrici"

Quasi due milioni di euro l'anno di multe a Prato per divieto di sosta durante la pulizia stradale, ma anche tante strade che, proprio a causa della presenza di auto, vengono pulite male. E' partendo da questa duplice constatazione che il consigliere comunale della Lega Marco Curcio fa la proposta di utilizzare in modo massiccio anche in città dispositivi del tipo "sweepy-jet", che consentono di pulire anche in presenza di auto lasciate in sosta. Ma dal Comune e da Alia la proposta viene respinta: "Quel tipo di pulizia con le lance - spiega l'assessore alla città curata Cristina Sanzò - non ha la stessa efficacia di quella con le spazzatrice. Al limite può essere un'aggiunta ma non una sostituzione".

"Il decoro urbano è indispensabile - spiega Marco Curcio - ma il servizio di spazzamento non può trasformarsi in un salasso per la cittadinanza. E' necessario quindi trovare soluzioni per risolvere questo problema, perchè è opinione diffusa che sia sempre più difficile trovare un posto auto libero vicino a casa. In altre città, come ad esempio in molte zone di Firenze, puliscono la strada senza richiedere di spostare le automobili ogni settimana, utilizzando un braccio meccanico, il cosiddetto sweepy-jet. Macchinario, tra l'altro, di cui Alia ne ha già in possesso".

In effetti Alia dispone di alcune macchine di questo tipo, con gli operatori che utilizzano una lancia mobile. "Al momento - dice l'assessore Sanzò - vengono utilizzate in maniera sperimentale in casi particolari. Sempre, però, unite alle spazzatrici, il cui ruolo resta fondamentale. Alia sta pensando di acquistarne altre e quindi è probbaile che in futuro verranno usate sempre di più".

Anche perché, sottolinea Curcio, al di là di colpire le tasce degli incivili (o distratti), il problema riguarda un po' tutti: "Attualmente - dice il consigliere leghista - le macchine lasciate in sosta non permettono la pulizia del tratto di strada, con il risultato beffa della multa per il cittadino e la strada sporca per tutti gli altri residenti".