13.01.2021 h 19:19 commenti

Multe ai proprietari per gli illeciti commessi dagli affittuari: Tar e Consiglio di Stato le cancellano

Doppio colpo di spugna da parte dei giudici amministrativi per le sanzioni elevate dal Comune nel 2010 ad una società immobiliare dopo che nel capannone affittato a cittadini cinesi la Municipale aveva riscontrato abusi edilizi

nadia tarantino

Il Tar aveva già dato un colpo di spugna alla maxisanzione di 56mila euro e passa contestata dal Comune di Prato ad una società immobiliare dopo che nel capannone affittato a cittadini cinesi la Municipale aveva riscontrato abusi edilizi. Era però rimasta fuori dalla decisione del tribunale amministrativo un'altra contestazione, questa volta decisamente più piccola – 516 euro – per la realizzazione di opere interne senza la dichiarazione di inizio attività (dia): spiccioli in confronto alla 'sanzione madre', ma ugualmente l'immobiliare, assistita dagli avvocati Campagni e Verino, ha voluto farsi le proprie ragioni e ha portato la questione fino al Consiglio di Stato. E ha vinto: anche la sanzione che il Tar aveva ritenuto legittima, è stata cancellata. Sarebbe stato un rimasuglio, ma il Comune non incasserà neppure quello. Risultato: la sentenza è un altro colpo contro la teoria portata avanti negli anni dall'amministrazione comunale, e approdata anche nelle aule di giustizia, di imputare ai proprietari immobiliari gli illeciti riscontrati nei capannoni dati in affitto.I fatti risalgono al 2010 quando un blitz della questura e della polizia municipale porta alla luce una serie di irregolarità all'interno di un capannone dato in affitto ad alcuni cinesi e in parte trasformato in bisca clandestina. Il sindaco firma un'ordinanza con la quale l'immobile viene dichiarato inagibile. Lo stabile viene sgomberato per motivi igienico-sanitari e alla proprietà arriva la pesantissima sanzione alla quale, dopo qualche tempo, fa seguito una ingiunzione di pagamento. L'immobiliare si difende e in prima battuta chiede all'amministrazione di sospendere la multa perché estranea agli illeciti. La società fa di più: presenta una querela per violazione di domicilio e appropriazione indebita contro il cinese ritenuto responsabile delle irregolarità.La vicenda arriva al Tar che rubrica le contestazioni della Municipale non ad abusi edilizi e a cambio di destinazione d'uso, bensì alla scelta di dividere una porzione del capannone in spazi più piccoli, separati tra loro, destinati al gioco d'azzardo con tanto di sedie e tavoli. Quelle che per gli agenti erano pareti divisorie sono state ritenute dai giudici dei paraventi sistemati in modo da ricavare privacy e riconducibili a “mero arredo di un locale”. Nulla di stabile insomma, nulla in grado di modificare l'edificio ma solo, per così dire, una razionalizzazione degli spazi.Il Tar depenna la maxisanzione ma lascia quella da 516 euro: una decisione che non va giù ai proprietari che continuano la loro guerra di carte bollate fino alla sentenza del Consiglio di Stato.