Multa e Daspo urbano per un parcheggiatore abusivo richiedente asilo politico

Al trentacinquenne gli agenti della Municipale, impegnati in un controllo in piazza Mercatale, hanno anche sequestrato il denaro proveniente dall'attività illecita

Sequestro degli euro frutto dell'attività illecita, multa e Daspo urbano per un parcheggiatore abusivo richiedente asilo politico ospite nel Comune di Carmignano. Ad intercettare il trentacinquenne di origine nigeriana è stata la polizia municipale impegnata, questa mattina 30 agosto, in un controllo contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi in piazza Mercatale. L’uomo ha tentato di fuggire, ma gli agenti in moto sono riusciti a bloccarlo, è stato poi accompagnato al comando di piazza dei Macelli.

All’arrivo della Municipale, in forza con la pattuglia di motociclisti e un equipaggio del distretto centro, in piazza erano presenti anche altri parcheggiatori abusivi.



