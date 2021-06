03.06.2021 h 08:47 commenti

Mucche "nervose" in Calvana, ecco alcuni consigli per evitare di essere attaccati

Sono animali che vivono allo stato brado e le tante frequentazioni degli ultimi mesi possono aver turbato l'equilibrio dei pascoli. Esistono piccole regole per una perfetta convivenza fra animali e amanti del trekking

Alessandra Agrati

Dopo i cani le mucche, ieri 2 giugno una donna è stata caricata da una Calvanina sul monte Maggiore ( leggi ), episodio insolito, a differenza dei morsi dei cani diventati l'incubo di molti camminatori. Un'aggressione che, però, ha una spiegazione: gli animali vivono allo stato brado e non sono abituati ad avere molta compagnia, in questi fine settimana, invece, la Calvana è molto frequentata, e quindi possono innervosirsi e diventare aggressive. Esiste però, una sorta di regolamento semplice per evitare problemi: " innanzitutto - spiega Marcello Ramalli volontario Vab e Soccorso Alpino - quando si arriva in prossimità del branco, ci sono anche molti cavalli, è necessario tenere le distanza, se è il caso allungare anche un po' il percorso, tanto lo spazio non manca. Il secondo consiglio è di non indossare mai colori troppo sgargianti che possono infastidire gli animali". Assolutamente vietato cercare di “addomesticare” mucche, vitelli cavalli e puledri, dando loro da mangiare. Piccole regole che però mantengono l'equilibrio fra animali e amanti del trekking.