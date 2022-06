09.06.2022 h 15:50 commenti

Movimenti in diocesi: ecco i nuovi parroci dalla Chiesanuova a San Quirico di Vernio

Il vescovo Giovanni Nerbini nei giorni scorsi ha proceduto alle nomine. Ancora da stabilire le date degli ingressi, che dovrebbero avvenire nelle prossime settimane

Cambiano i parroci in quattro parrocchie della diocesi di Prato. Il vescovo Giovanni Nerbini ha proceduto in questi giorni alle nomine. Il nuovo parroco di Santa Maria dell’Umiltà a Chiesanuova è don Jean Jacques Ilunga, proveniente dalla parrocchia di San Paolo, dove il suo posto viene preso da don Abramo Vettumparapill, che lascia la guida della parrocchia di Sant’Antonio a Reggiana. Don Maurizio Corradini, fino a oggi parroco di San Quirico di Vernio, sarà quindi il nuovo parroco di Sant’Antonio a Reggiana. A San Quirico, infine, si sposta don Giovanny Santa Colorado, cappellano dell’ospedale Santo Stefano, incarico che lascerà per dedicarsi alla sua nuova parrocchia.

Ancora da stabilire le date degli ingressi, la volontà di monsignor Nerbini è quella di presiederli nelle prossime settimane.