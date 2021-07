21.07.2021 h 11:10 commenti

Movimenti e comitati dell’Osservatorio Ambientale tirano le orecchie al Comune: "Disattese tutte le promesse"

Protocollate oltre trecento firme di cittadine e cittadini che chiedono risposte sugli impegni presi con la Dichiarazione di Emergenza Climatica sancita nel settembre 2019

I comitati e i movimenti riuniti nell’Osservatorio Ambientale di Prato hanno protocollato oltre trecento firme di cittadine e cittadini che chiedono risposte sugli impegni presi dal Comune di Prato in merito alla Dichiarazione di Emergenza Climatica sancita nel settembre 2019 dal Consiglio comunale. "Al momento - spiegano i firmatari - non ci sembra siano state intraprese azioni concrete e coerenti con l’atto in questione. Oltre a non aver ridotto le emissioni inquinanti, che dovevano essere decurtate del 20% entro il 2020 sono molte le promesse vane che si riscontrano sul territorio: la mancata realizzazione della pista ciclabile in via Roma – a servizio anche del Parco della Liberazione e della Pace – la riduzione di veicoli inquinanti nelle Ztl e la sostituzione del parco macchine delle partecipate con mezzi elettrici, così come l’insignificante ripiantumazione a fronte di disastri ambientali e degli abbattimenti scriteriati per fare parcheggi. Analogamente - proseguono - la privatizzazione del servizio idrico, che aziende quotate in borsa sfruttano per fare profitto su un diritto essenziale alla vita, sperpera soldi dei contribuenti in una gestione disastrosa e fra le più care d’Italia, in spregio al referendum del 2011".

I firmatari contestano come "in contraddizione con l'approccio green dichiarato dal Comune, per l’abbattimento di CO2, continua la massiccia cementificazione, l'ulteriore ingolfamento con l’inceneritore di fanghi industriali a Baciacavallo, le indiscriminate installazioni di antenne radio base (di cui 43 per il 5G)".

"Riguardo alle prospettive future - incalzano -, è curioso che l’amministrazione comunale dichiari di aver condiviso in modo partecipato le proposte del Next Generation Prato e l’attrazione dei fondi del Pnrr, quando in realtà come movimenti e comitati dell’Osservatorio Ambientale di Prato dallo scorso gennaio abbiamo protocollato più volte la richiesta di audizione indirizzata a sindaco, assessore all’Ambiente e presidenza della commissione preposta, senza alcuna risposta; fino a vederci costretti a lanciare una campagna di raccolta firme, ricorrendo al regolamento comunale sulla partecipazione, che fortunatamente impone questo tipo di confronto, qualora la cittadinanza sottoscriva richieste precise".

Sulla vicenda è stata presentata una domanda di attualità in Consiglio comunale dal capogruppo del M5S Carmine Maioriello: "Non è accettabile - dice - che il sindaco non sia ancora riuscito a trovare il tempo per parlare con i rappresentanti dei comitati che svolgono importanti azioni sul territorio con grande impegno su temi ambientali che riguardano la salute ed il benessere di tutti i cittadini".