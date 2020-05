26.05.2020 h 15:56 commenti

Movida, il Comune passa la palla alle associazioni: "Fate un codice di autoregolamentazione"

Riunione con gli assessore Squittieri e Leoni. Tra le ipotesi sul tavolo limitare la vendita take away di bevande da una certa ora in poi o la chiusura anticipata dei locali. No agli "assistenti civici"

Un decalogo di autoregolamentazione per risolvere o almeno attenuare le criticità che il ritorno della movida, dopo il lungo periodo di lockdown, ha manifestato nel precedente fine settimana. E' quanto dovranno realizzare le associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti insieme ai titolari dei locali del centro, secondo quanto concordato con l'amministrazione comunale al termine della riunione di stamani, 26 maggio, con gli assessori alle attività produttive e alla sicurezza, Benedetta Squittieri e Flora Leoni. "Le ordinanze sono tutte possibili ma nessuna di per se è efficace. - afferma Squittieri - Non voglio, quindi, ricorrere a questo strumento anche perché non abbiamo alcuna volontà di penalizzare chi lavora e ha dimostrato di sapersi comportare correttamente. Tra l'altro sono stati gli stessi gestori a chiederci aiuto. Il vero problema semmai sono gli avventori, soprattutto da una certa ora in poi. Diciamo che la situazione che si crea nella fascia oraria della cena è complicata ma sostenibile. Dopo no". Le associazioni di categoria hanno oltre 24 ore per trovare la quadra da presentare all'attenzione dell'assessore Squittieri nel tardo pomeriggio di domani. Tra le possibili mosse c'è quella di mettere limiti alla vendita take away di bevande da una certa ora in poi. In sostanza si beve solo se si è seduti al tavolo. Altra ipotesi è quella di chiudere prima.

Domani vedremo per cosa e come opteranno i gestori dei locali. Ovviamente lo status quo non sarà accettato: "E' complicato arrivare al prossimo fine settimana con le stesse condizioni" chiosa Squittieri. Complicato e controproducente perché su tutto incombe il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che dovrebbe tenersi giovedì e che potrebbe mettere sul piatto provvedimenti molto più stringenti di quelli messi in atto lo scorso fine settimana in assenza di una valida alternativa. Tradotto significa multe a chi non rispetta le distanze interpersonali e il divieto di assembramento.

Quanto alle criticità emerse fuori dal centro storico che prescindono dalla presenza di locali, come ad esempio Sacra Famiglia e Filettole, si prosegue con i controlli e probabilmente anche con qualche multa.

L'idea di utilizzare gli ormai famosi "volontari civici" non viene neanche presa in considerazione. Piuttosto è ripartito il lavoro sul progetto "Notti di qualità" per evitare situazioni di conflitto tra chi vive e frequenta il centro.

E.B.