Movida fuori controllo, il sindaco Biffoni avverte: "Tolleranza zero"

In settimana è prevista una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che potrebbe decidere misure più restrittive del semplice pattugliamento. Domani vertice con le categorie economiche

Tolleranza zero per chi non rispetta le regole e ha comportamenti irresponsabili. Lo annuncia il sindaco di Prato Matteo Biffoni dalla sua pagina Facebook al termine di un primo fine settimana di riapertura dei locali post lockdown che non ha brillato per correttezza e autoregolamentazione rispetto al rischio Covid ma anche verso le più basilari norma di convivenza civile. Assembramenti sono stati segnalati in più punti del centro e del resto della città soprattutto sabato sera, anche dopo la chiusura dei locali. In più domenica mattina le strade della movida erano costellate di bottiglie vuote e anche di fioriere rotte.

Certo siamo lontani dalle situazioni limite registrate in altre città italiane, ma il sindaco non è disposto ad assistere al bis. Per questo sul fronte assembramenti è pronto a ricorrere alle sanzioni se non osserverà dei miglioramenti nelle prossime serate: "I controlli sono stati intensificati, resteranno, ma non sono state elevate sanzioni. Perché vogliamo ricordare a tutti che la soluzione non è la multa ma il senso di responsabilità di ciascuno. Nel rispetto degli altri e di se stessi. Ma nei prossimi giorni con la Prefettura faremo il punto per avere un quadro preciso della situazione. Se non ci saranno comportamenti sempre più attenti e responsabili, cosa che mi auguro, ci toccherà ricorrere a misure restrittive che non ci piacciono e metterebbero in difficoltà il lavoro di molti. Siamo pronti a farlo, ci auguriamo non serva".

Quanto agli atti vandalici contro gli arredi urbani o i giochi nei giardini, la linea dura è immediata. E' in corso l'esame delle immagini delle telecamere della videosorveglianza per rintracciare gli autori della strage di fioriere in via Garibaldi: "Perché per gli stupidi - conclude Biffoni - non c'è tolleranza. Chi non rispetta il bene comune deve pagare".

Il Comune di Prato chiede collaborazione anche ai gestori dei locali: "Già domani ci troveremo al tavolo con le categorie economiche per condividere eventuali provvedimenti - sottolinea l'assessore allo Sviluppo economico Benedetta Squittieri -. Quello che è accaduto in centro a Prato è esattamente quello che sta accadendo in tutte le città dove i centri storici sono vivaci e attirano persone. Ciò che assolutamente non vogliamo è prendere iniziative che vadano a discapito di chi lavora. Sono proprio i locali a chiederci aiuto e non escludiamo interventi, ma vorremmo che fossero condivisi e in grado di portare un beneficio reale. Siamo consapevoli che solo l'educazione e il rispetto dei singoli può davvero far cambiare le cose in meglio. Per questo riteniamo fondamentale un confronto con le categorie economiche, abbiamo tutti l'interesse a tutelare la salute e il lavoro".