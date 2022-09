25.09.2022 h 07:45 commenti

Movida estiva, il bilancio della polizia municipale: controlli e sanzioni

Aumentati i controlli durante la bella stagione, sanzionati anche due locali per vendita di alcolici ai minorenni. In fase conclusiva il progetto Shine contro le molestie nei locali notturni

Con l'arrivo dell'autunno e il drastico calo delle temperature, anche la movida estiva è stata archiviata.Mesi di lavoro per i gestori, ma anche per la Municipale che, da maggio a settembre, ha effettuato 87 controlli nei locali di intrattenimento, tre per segnalazioni di vendita di alcolici a minori che hanno portato a sanzionare due gestori.“Durante i mesi di giugno e luglio – spiega il comandante della polizia municipale Marco Maccioni – abbiamo intensificato l'attività con un piano straordinario, dalle 20 all'una di notte, dove sono stati controllati 24 locali. La situazione non mostra particolari criticità, anche se da dopo la pandemia, la stagione della movida è stata anticipata a febbraio, rispetto all'inizio di maggio di tre anni fa. L'attività comunque si è andata intensificando rispetto al 2019 ,dove i controlli fatti erano una cinquantina”.Intanto, l'amministrazione comunale sta organizzando per il 25 di novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, un convegno per cercare di prevenire le molestie sessuali all'interno dei locali notturni. “Un momento di formazione importante con esperti internazionali che rientra nel progetto Shine - ha spiegato l'assessore alla Municipale Flora Leoni ospite della commissione 3 – che è stato preceduto da incontri con i rappresentanti degli studenti delle scuole superiori e dei gestori dei locali insieme ai responsabili del Centro antiviolenza La Nara. Tutti insieme, oltre a monitorare la situazione, abbiamo cercato anche di trovare le soluzioni. Penso ad esempio alla messa in sicurezza dei bagni dei locali, luoghi dove generalmente si manifestano le molestie”.Il progetto è completamente finanziato con fondi europei in base a un bando internazionale dove Prato è l'unica città italiana ad essere stata selezionata.