02.09.2020 h 15:39 commenti

Movida a prova di contagio: test sierologico gratuito in centro nelle sere di venerdì e sabato

Dalle 22 in piazza del Comune sarà allestito un centro mobile gestito da Misericordia, Anpas e Croce Rossa. Il risultati in pochi minuti: chi è positivo dovrà fare il tampone il giorno successivo



La movida sarà a prova di Covid anche a Prato. Venerdì e sabato prossimi, 4 e 5 settembre, dalle 22 alle 2 di notte, chi ha almeno 18 anni potrà sottoporsi gratuitamente al test sierologico nel centro mobile allestito dal mondo del volontariato in piazza del Comune. Si tratta del progetto regionale Movida Si.Cura che vedrà impegnati Misericordia, Anpas e Croce Rossa.

Stamani, 2 settembre, la presentazione in palazzo comunale alla presenza del sindaco Matteo Biffoni che ha appoggiato l'iniziativa per la sua forte valenza in termini di prevenzione della diffusione del Covid 19. Quindici volontari e due infermieri gestiranno lo spazio dove chi lo desidera potrà sottoporsi al prelievo di sangue dal dito dopo aver riempito un'apposita modulistica. Pochi minuti e l'interessato saprà se è positivo. In questo caso dovrà sottoporsi a tampone che sarà richiesto dal proprio medico di famiglia già dalla mattina dopo. Nel frattempo, e comunque fino a che non avrà il risultato del tampone, dovrà stare in isolamento fiduciario. Se l'iniziativa avrà successo potrà essere replicata anche il fine settimana successivo. Al momento si parte con 600 kit, ma nel caso di tutto esaurito sono disponibili altre scorte.