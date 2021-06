23.06.2021 h 11:16 commenti

Motociclista urta due auto e cade a terra: stava guidando dopo aver alzato troppo il gomito

L'uomo è un 60enne ed è stato denunciato dalla polizia municipale per guida in stato di ebbrezza con il ritiro immediato della patente

A bordo di una moto ha urtato due auto in sosta e poi è caduto. Protagonista dell'episodio, accaduto nei giorni scorsi a Tobbiana, è stato un 60enne e gli agenti della polizia municipale intervenuti per i rilievi, hanno accertato che l'uono era in stato di ebbrezza. E' stato quindi denunciato con il ritiro immediato della patente di guida.

Il centauro si trovava in via per Iolo, poche decine di metri prima del sottopasso con l’autostrada, quando ha perso il controllo del proprio mezzo, ha sfiorato le auto parcheggiate en cadendo, si è procurato lesioni che, per fortuna, sono state valutate dai sanitari intervenuti come lievi. E’ stato comunque necessario trasportare la persona al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano in codice sanitario verde.

Vista anche la modalità con cui era avvenuto l’incidente, gli agenti hanno richiesto alla struttura sanitaria la verifica del tasso alcolemico dell'uomo che, dopo gli esami di laboratorio, è risultato avere nel sangue valori di alcol che erano fuori dai limiti di legge.