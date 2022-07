15.07.2022 h 11:08 commenti

Motociclista urta auto e poi finisce contro un muro: è gravissimo

L'incidente stamani in via Ferrucci a Mezzana. Il ferito è stato portato a Careggi con l'elisoccorso Pegaso

Un motociclista di 38 anni è stato portato con l'elisoccorso Pegaso in codice rosso a Careggi dopo essere finito con la sua Ducati contro un muro in via Ferrucci a Mezzana. L'incidente è successo vero le 8.20 di stamani 15 luglio e la polizia municipale sta ricostruendo la dinamica dopo essere intervenuta con le pattuglie sul posto. Nell'incidente è coinvolta anche un'auto Bmw che stava percorrendo la stessa strada della moto. Il centauro avrebbe perso il controllo della moto mentre stava sorpassando l'auto a sua volta impegnata in una svolta a sinistr per entrare in un passo carrabile. Terribile l'urto contro il muro, con il 38enne che ha riportato un grave trauma cranico. Il 118 ha inizialmente inviato l'ambulanza ma la gravità delle lesioni ha poi richiesto l'intervento dell'elicottero in modo da poter raggiungere al più presto Careggi. Pegaso è atterrato nell'area verde lungo viale Marconi. Il tratto di strada è stato chiuso dalla Municipale per consentire i soccorsi e i rilievi.