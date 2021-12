06.12.2021 h 16:32 commenti

Motociclista finisce sul portone di un'abitazione dopo l'urto con un'auto: è grave

L'incidente è avvenuto attorno alle 14 in via Cavour. Il centauro è stato portato a Careggi in codice rosso da un'ambulanza della Croce d'oro inviata dal 118

Grave incidente stradale poco prima delle 14 di oggi, 6 dicembre, in via Cavour tra un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, un 65enne, portato al policlinico fiorentino di Careggi in codice rosso dalla Croce d'oro inviata dal 118. Sul posto anche la polizia municipale di Prato per regolare il traffico e per effettuare i rilievi del sinistro.Secondo quanto ricostruito fino ad ora, il motociclista stava superando la fila di auto lungo il tratto di via Cavour che va dal centro di prevenzione oncologica Eliana Martini al semaforo di Porta Pistoiese, quando è stato travolto da una Fiat 500, guidata da un cinese di 19 anni, che stava svoltando in via delle Segherie. L'urto è stato così violento che il 65enne ha fatto un volo di circa 5 metri finendo contro il portone dell'abitazione che costeggia via Cavour all'angolo con via delle Segherie.