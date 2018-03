23.03.2018 h 17:40 commenti

Motociclista di 15 anni cade a terra per evitare un pedone dopo una brusca frenata

L'incidente è avvenuto in viale della Repubblica attorno alle 16.30. La giovane è stata portata all'ospedale di Prato in codice giallo dalla Croce d'Oro

Grave incidente stradale questo pomeriggio, 23 marzo, in viale della Repubblica all'altezza del laboratorio di pasticceria. Attorno alle 16.30 un pedone ha attraversato la strada in modo repentino. Due quindicenni, un ragazzo e una ragazza, a bordo di altrettante moto dirette verso viale Montegrappa, hanno frenato di scatto per evitare l'impatto, ma mentre il ragazzo è riuscito a mantenere il controllo del mezzo senza cadere, la ragazza che lo seguiva ha sbandato ed è finita tra le auto parcheggiate battendo rovinosamente la parte destra del corpo. Il 118 ha inviato un'ambulanza della Croce d'oro che ha accompagnato la quindicenne al pronto soccorso in codice giallo. Numerosi i traumi riportati agli arti e al fianco. Il casco le ha protetto la testa da conseguenze peggiori. Illesi l'amico a bordo dell'altra moto e il pedone.

Sul posto la municipale per i rilievi dell'incidente e per regolare il traffico che ha registrato forti rallentamenti.

