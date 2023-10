04.10.2023 h 15:11 commenti

Motociclista della polizia municipale coinvolto in un incidente

L'agente, di pattuglia con un collega, stava intervenendo per un Tso quando in via Galcianese si è scontrato con un'auto. Nella caduta ha riportato un trauma alla spalla destra e qualche piccola contusione

Brutta avventura per un motociclista della Municipale che questo pomeriggio 4 ottobre è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Galcianese.

Nella caduta l'agente 26enne ha riportato un trauma alla spalla destra e qualche piccola contusione, ammaccata anche la moto che fortunatamente è caduta sul lato destro e non sopra al conducente. A preservarlo da traumi più gravi anche la dotazione antinfortunistica di cui i motociclisti della polizia municipale sono dotati.

Secondo una prima ricostruzione, i rilievi sono stati affidati a una pattuglia dei carabinieri, il motociclista in fase di sorpasso è entrato in collisione con una vettura che procedeva nella sua stessa direzione cioè verso l'ospedale. La pattuglia della Munciipale era attesa al Santo Stefano per terminare le pratiche di un Tso che era stato effettuato poco prima. Nessuna conseguenza per l'automobilista coinvolto nell' incidente. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia.

